Roberto Capucci in mostra a Villa Pisani | quando la moda diventa arte senza tempo

La moda si trasforma in arte senza tempo alla mostra “La forza del colore. Roberto Capucci a Villa Pisani”. Immergiti in un viaggio visivo tra creazioni eccezionali e l'eleganza di ambienti storici, dove ogni abito racconta una storia di innovazione e passione. Scopri come il talento di Capucci sfida le convenzioni, riflettendo un trend attuale: la fusione tra fashion e cultura, che cattura l'attenzione di un pubblico sempre più affascinato dall'arte.

Life&People.it In un dialogo potente tra moda e arte, la mostra “La forza del colore. Roberto Capucci a Villa Pisani” celebra la visione unica di un maestro assoluto dell’haute couture italiana. Tra sale affrescate e s cenografie aristocratiche, le creazioni di Roberto Capucci tornano a raccontare il potere narrativo del tessuto, del taglio e soprattutto del colore, da sempre cifra distintiva della sua estetica. Abiti come sculture emozionali. Entrare nelle sale della mostra è come immergersi in un universo parallelo, dove la moda non ha più la funzione di vestire, ma quella di emozionare. Gli abiti di Capucci non seguono le tendenze, non rispondono al calendario delle stagioni. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Cerca Video su questo argomento: Roberto Capucci Mostra Villa Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Made (non) Italy | La mostra su Roberto Capucci a Venezia, Villa Pisani; Roberto Capucci, storia del sarto architetto, amato anche da Emily in Paris, oggi celebrato in una grande mostra a Villa Pisani; Mostra Roberto Capucci a Villa Pisani: La forza del colore; Roberto Capucci e la moda come arte e celebrazione del colore: una mostra con i suoi abiti-scultura. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Roberto Capucci e la moda come arte e celebrazione del colore: una mostra con i suoi abiti-scultura

Secondo corrieredelveneto.corriere.it: Bozzetti, vestiti e affreschi a Villa Pisani a Stra sulle creazioni uniche del maestro veneziano Entrando nel Salone da Ballo di Villa Pisani a Stra appare un doppio cielo: quello affrescato da Giamba ...

Roberto Capucci, una sfilata di "sculture" a Villa Pisani: abiti senza tempo tra arte e ricordi

Da ilgazzettino.it: STRA - Da una parte il fascino di colori accessibili, di nomi altisonanti legati alle sue creazioni: Oceano, Diaspro, Cinabro. Gli abiti ricchi e sontuosi, senza tempo, anche se ancor oggi il ...

Le creazioni di Roberto Capucci si mettono in mostra a Stra (Venezia)

Da repubblica.it: Museo nazionale di Villa Pisani dà spazio a uno dei pionieri della moda contemporanea, capace di trasformare l’abito da semplice vestito in opera d’arte tout ...