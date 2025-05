Roberto Bellotti nuovo rettore Uniba Leccese | Dotato di consenso e competenza

Il professor Roberto Bellotti è il nuovo rettore dell'Università degli Studi Aldo Moro di Lecce, un incarico cruciale in un momento in cui l’istruzione si interseca sempre più con le sfide sociali ed economiche del nostro tempo. Sostenuto da un forte consenso e da una comprovata competenza, Bellotti avrà l’opportunità di plasmare il futuro dei giovani, contribuendo così a una reale evoluzione culturale. Un chiaro segnale che la formazione continua è la chiave per affrontare il domani.

"Desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro al nuovo rettore dell'Università degli Studi Aldo Moro, il professor Roberto Bellotti, che si appresta a rivestire un ruolo di fondamentale importanza per la crescita culturale dei nostri giovani e per lo sviluppo sociale ed economico della.

Le elezioni per il nuovo rettore Uniba: nessun candidato supera il quorum. In testa Bellotti

Le elezioni per il nuovo rettore dell’Università di Bari si sono concluse senza raggiungere il quorum, lasciando in testa Roberto Bellotti con circa 601 voti ponderati.

