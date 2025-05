Roberta Tagliavini di Cash or Trash | Non avevo soldi dopo la separazione dormivo in una vasca da bagno Ce l’ho fatta da sola

Roberta Tagliavini, icona del mondo dell’arte a 83 anni, rivela con coraggio la sua storia: dopo una separazione traumatica, ha affrontato notti in una vasca da bagno e un futuro incerto. Oggi è l'amata protagonista di Cash or Trash, simbolo di resilienza in un'era in cui la determinazione femminile è più che mai fondamentale. La sua vicenda è un incoraggiamento per tutte le donne a non arrendersi mai. Scopri il suo viaggio!

Intervista a Roberta Tagliavini. A 83 anni è la mercante d'arte più amata d'Italia. Volto di trasmissioni di successo come Cash or Trash e la Mercante di Brera è un esempio di determinazione e coraggio. A Fanpage.it ha raccontato la sua storia: le umili origini, le nozze a 15 anni, il matrimonio che si è trasformato in una prigione, il divorzio, l'amore per il secondo marito Alberto e i figli Malena Mazza e Mattia Martinelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Roberta Tagliavini di Cash or Trash: “Non avevo soldi, dopo la separazione dormivo in una vasca da bagno. Ce l’ho fatta da sola”

