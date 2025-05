Roberta Morise ed Enrico Bartolini confermano | è in arrivo il secondo figlio

Dopo il matrimonio e il primo figlio, arriva l'annuncio di un secondo bebè per Roberta Morise ed Enrico Bartolini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Roberta Morise ed Enrico Bartolini confermano: è in arrivo il secondo figlio

La dolce attesa di Roberta Morise: un nuovo inizio

Roberta Morise vive una dolce attesa che segna un nuovo inizio nel suo cammino. Condividendo emozioni e sfide di una gravidanza inaspettata, la conduttrice abbraccia il viaggio verso la maternità con coraggio.

Roberta Morise è incinta del secondo figlio, il racconto della prima gravidanza: «Gianmaria è vivo per un soffio, ha sofferto di un’anemia acuta»

Si legge su msn.com: Il piccolo Gianmaria Bartolini avrà un fratellino. Non sarà più da solo. Roberta Morise è felice, Enrico Bartolini ancor ...