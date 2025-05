Rivoluzione Juve John Elkann chiude con Giuntoli e promuove Chiellini Ora l’assalto a Gasperini per soffiarlo alla Roma?

Rivoluzione in casa Juventus: John Elkann decide di puntare su Giorgio Chiellini, promuovendolo dopo l'uscita di Cristiano Giuntoli. Questa mossa non è solo un cambio di leadership, ma un segnale chiaro di una nuova era per il club bianconero. Con l'assalto a Gian Piero Gasperini, la Juve sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo, puntando a un gioco più incisivo e innovativo. Sarà questa la chiave per ritrovare il successo?

Si chiude dopo soli due anni l’esperienza da direttore tecnico della Juventus di Cristiano Giuntoli. Le parti si sono ritrovate questa mattina per un colloquio, prima delle commemorazioni per la tragedia dell’Heysel, e si attende solo l’ufficialità della decisione del club di dividere la sua strada da quella di Giuntoli. A prendere la decisione sarebbe stata, secondo la Gazzetta dello Sport, lo stesso amministratore delegato di Exor John Elkann. Sulla scelta avrebbero pesato in primis la scelta, rivelatasi infruttuosa, di Thiago Motta come allenatore, le numerose cessioni di giovani talenti e in ultimo, la mancanza dei risultati sportivi auspicati. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Rivoluzione Juve, John Elkann chiude con Giuntoli e «promuove» Chiellini. Ora l’assalto a Gasperini per soffiarlo alla Roma?

Juventus, rivoluzione ai vertici: via Giuntoli, arriva Comolli

Come scrive europacalcio.it: John Elkann rivoluziona la dirigenza della Juventus: via Giuntoli e collaboratori, spazio a Comolli, Chiellini e Tognozzi per il nuovo ciclo.

Juventus, scontro Elkann-Giuntoli: come si è arrivati all'addio e perché Gasperini ora è in pole per la panchina

Secondo sport.virgilio.it: La Juventus cambia (di nuovo) tutto: perché Elkann ha silurato da Giuntoli e da chi riparte. Saltato Conte, si tenta lo sgambetto alla Roma per Gasperini.