Rivoluzione Fenerbahce | licenziato lo staff di Mourinho ufficiale l’addio di Dzeko

Tempo di cambiamenti in casa Roma, pronta a rilanciarsi con uno spirito tutto nuovo dopo un finale di stagione ottimo che ha quantomeno confermato l’ Europa League. Si parte con l’arrivo di Gasperini, che ha declinato la Juventus per i giallorossi, ed ora entrerà nel vivo un mercato che vede in bilico big del calibro di Svilar e Dovbyk. Aria di rivoluzione però c’è anche nel Fenerbahce, dove un ex giallorosso tanto amato come Mourinho potrebbe essere giunto al capolinea della sua avventura in una Turchia che lo critica aspramente dal suo arrivo. Chi è sicuramente destinato ad interrompere il rapporto con i gialloneri è lo staff dello Special One, almeno stando alle parole del giornalista locale Yagiz Sambuncuoglu: il primo a salutare è lo storico vice Salvatore Foti, e per lui ci sarebbero gli interessi di Monza, Sampdoria e Bari in Serie B per iniziare la propria carriera da solista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it