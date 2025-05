Ritorno a Medolla Nuova sede per la MB Time

In un giorno carico di significato, MB Time torna a casa: inaugurata la nuova sede a Medolla, proprio nel decimo anniversario del terremoto del 2012. Dopo anni di sfide e resilienza, Mirko Bruognolo e il suo team riportano in vita un simbolo di rinascita, proprio mentre la cyber security diventa cruciale nel nostro mondo sempre più digitale. Un traguardo che rappresenta non solo un nuovo inizio, ma anche un forte messaggio di speranza.

Nel giorno dell’anniversario del terremoto del 29 maggio 2012 a Medolla, in località Villafranca, è stata inaugurata la sede di MB Time, azienda di cyber security, che per tredici anni, dopo quel giorno segnato dalle rovine di molti immobili tra cui il loro, dovette trasferirsi e trovare casa a Carpi. Per il titolare e fondatore, Mirko Bruognolo, originario di Mirandola, ed il suo socio Gianluca Borghesan, la giornata di ieri ha segnato un ritorno a Medolla che non è solo fisico, ma profondamente simbolico. La nuova sede si trova infatti proprio nel Direzionale dove l’azienda nacque nel 2003, e che fu costretta ad abbandonare nel 2012. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ritorno a Medolla. Nuova sede per la MB Time

