Ritorna ' Passteggiando' la passeggiata enogastronomica sul Lago di Mezzola

Ritorna Passteggiando, la passeggiata enogastronomica che unisce natura e sapori! Domenica 8 giugno 2025, immergiti tra i panorami mozzafiato dell'alto lago di Como e della Valchiavenna, mentre assapori le delizie locali. Un viaggio di 10 km che celebra la tradizione culinaria e il turismo sostenibile. Scopri come il cibo può trasformare un semplice cammino in un'esperienza indimenticabile per corpo e mente! Non perdere questa occasione unica!

Tutto pronto per Passteggiando, manifestazione che si terrĂ domenica 8 giugno 2025 nel territorio compreso tra l’alto lago di Como-bassa Valtellina e la Valchiavenna (in provincia di Sondrio). Si tratta di un percorso di degustazione paesaggistica ed enogastronomica che si snoda per circa 10 km. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Ritorna 'Passteggiando', la passeggiata enogastronomica sul Lago di Mezzola

