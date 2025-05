Rita De Crescenzo allo stadio con la maglia di Maradona calcia un rigore Borrelli | Circo indegno |VIDEO

Rita De Crescenzo, la tiktoker che sa come accendere la passione, ha fatto scalpore allo Stadio Diego Armando Maradona! Immortalata mentre calcia un rigore con la maglia di Diego, ha celebrato così il quarto scudetto del Napoli. Questo gesto non è solo un tributo a un grande campione, ma un simbolo della rinascita calcistica partenopea. La fusione tra social e sport continua a creare momenti indimenticabili! Non perdere il video.

Allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, Rita De Crescenzo, nota tiktoker, è stata immortalata mentre calcia un rigore con tanto di divisa del Napoli con la maglia numero 10 del pibe de oro. De Crescenzo avrebbe girato un video per festeggiare la vittoria del quarto scudetto del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Rita De Crescenzo allo stadio con la maglia di Maradona calcia un rigore. Borrelli: "Circo indegno"|VIDEO

