A Pieve Saliceto, l'immagine della Madonna con Bambino ha ripreso vita grazie a una ristrutturazione che la rende ancora più suggestiva. Un richiamo forte alle tradizioni locali e un segno di unità per la comunità, che si è stretta attorno a questo simbolo di fede. In un’epoca in cui il recupero delle radici culturali è fondamentale, questa iniziativa dimostra quanto sia importante preservare la memoria collettiva. La bellezza del passato si fonde con il presente!

E’ stata inaugurata la ristrutturata immagine della Madonna con Bambino situata su una piccola edicola accanto alla stazione ferroviaria a Pieve Saliceto di Gualtieri. Si tratta di una figura mariana a cui la gente del paese è molto legata. Presenti anche il sindaco Federico Carnevali, il parroco don Giancarlo Minotta e un folto gruppo di cittadini. Quel dipinto è diventato venerato dopo un episodio avvenuto nel 1649, quando il proprietario di un edificio fece abbattere un muro con due pilastri. Tutta la struttura si sgretolò, tranne l’immagine mariana, rimasta intatta. I lavori vennero subito interrotti, con la notizia di quell’avvenimento che si diffuse in zona, attirando a Pieve Saliceto molti fedeli in preghiera, gridando al miracolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ristrutturata l’immagine mariana

