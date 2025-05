Risse aggressioni e minori violenti | bar di Sassoferrato chiuso dopo escalation di disordini

Il bar di Sassoferrato chiuso per 15 giorni mette in luce un problema preoccupante: l’aumento della violenza tra i giovani. Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di disagio sociale e mancanza di dialogo. La sicurezza nei luoghi di ritrovo è fondamentale, non solo per il benessere dei minori, ma per la comunità intera. È tempo di intervenire e trovare soluzioni efficaci!

Un bar di Sassoferrato sospeso per 15 giorni a causa di episodi di violenza e disordini. La decisione è stata presa dal Questore di Ancona. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Risse, aggressioni e minori violenti: bar di Sassoferrato chiuso dopo escalation di disordini

Risse, aggressioni e minori violenti: bar di Sassoferrato chiuso dopo escalation di disordini

