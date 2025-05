Rissa a Saxa Rubra sei arresti In quattro restano feriti

Mercoledì scorso, una maxi rissa a Saxa Rubra ha portato all'arresto di sei persone e ferito quattro. L'episodio, scaturito in un internet point, riflette un trend preoccupante di conflitti che emerge in spazi pubblici, spesso legati a tensioni culturali. La sicurezza nei luoghi di aggregazione è sotto i riflettori, evidenziando l'importanza di un dialogo aperto per prevenire simili eventi. Questo fatto ci ricorda quanto sia fondamentale promuovere l'integrazione.

Maxi rissa nella giornata di mercoledì in piazza di Saxa Rubra. A seguito di una segnalazione giunta al 112, i carabinieri della stazione di Prima Porta sono intervenuti presso un internet point dove, poco prima, era scaturita una rissa tra alcuni avventori stranieri e l'esercente italiano, a. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Rissa a Saxa Rubra, sei arresti. In quattro restano feriti

