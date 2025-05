Risparmio gli italiani hanno in media 37mila euro

Gli italiani, con una media di 37.000 euro di risparmi, vivono in un contesto di grande disparità economica. La prudenza nell'investire è palpabile: su 2.211 miliardi di ricchezze, solo la metà viene destinata a far crescere il patrimonio. Questo riflette non solo un timore verso il futuro, ma anche una necessità di reinventarsi in un'epoca di incertezze. Quali strategie adotteranno le famiglie per affrontare le sfide?

Roma, 30 maggio 2025 – E’ un’Italia con grandi differenze nella gestione economica, quella che viene fotografata da Fabi e Withub, su dati Istat. E si mostrano molto prudenti anche negli investimenti le famiglie italiane, se è vero che su una ricchezza complessiva di 2.211 miliardi di euro, solo 1.131 miliardi vengono utilizzati per accrescere il proprio patrimonio. Lo studio Fabi-Withub. Bolzano, Milano e Piacenza sono le province più virtuose, stando allo studio elaborato su dati Istat aggiornati al 31 dicembre 2024 e forniti anche da Banca d’Italia. L’indagine è stata presentata durante un evento sulla Saving and Investments Union, promosso da Bruxelles per spingere le risorse finanziarie europee verso investimenti nell’economia reale più che in strumenti virtuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Risparmio, gli italiani hanno in media 37mila euro

Cerca Video su questo argomento: Risparmio Italiani Hanno Media Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dove si risparmia di più in Italia? Chi investe e chi lascia i soldi fermi sul conto: la mappa interattiva delle province; Gli italiani hanno 2.211 mld di risparmi. A Bolzano, Milano e Piacenza i conti più ricchi; Italiani, popolo di risparmiatori: ogni cittadino ha in media oltre 37mila euro da parte; In Ue risparmi tre volte superiori agli Usa: investirli aumenterebbe il Pil di 500 miliardi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Risparmio, gli italiani hanno 35 mila euro a testa. Le province più ricche

Come scrive focusrisparmio.com: Oltre duemila e duecento miliardi di euro, pari a 37.525 euro pro-capite. A tanto ammontano i risparmi delle famiglie italiane, che però faticano ancora a metterli al frutto, dal momento che la metà d ...

Come e quanto risparmiano le famiglie italiane, Milano in testa con più di 71 mila euro pro-capite in banca

Riporta italiaoggi.it: Su un totale di 2.211 miliardi di risparmi, 1.131 miliardi di euro sono relativi ai depositi bancari, mentre 1.079 miliardi di euro sono i soldi investiti in titoli, fondi o azioni ...

Gli italiani hanno oltre 35mila euro pro-capite di risparmi: Bolzano, Milano e Piacenza in testa

Da finanza.repubblica.it: (Teleborsa) - Le famiglie italiane hanno 2.211 miliardi di euro di risparmi, 37.525 euro pro-capite. Questi i numeri che emergono da un’elaborazione di Fabi e Withub su dati di Banca d’Italia e Istat ...