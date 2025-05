Risoluzione appalti per Casa rifugio e Centro polivalente | il Tar dà ragione ad Aleasya Costruzioni

Il TAR Puglia ha accolto i ricorsi di Aleasya Costruzioni, ribaltando la risoluzione dei contratti di appalto per una casa rifugio e un centro polivalente a Foggia. Questa decisione non solo rimette in gioco importanti progetti sociali ma evidenzia il valore di investire nel welfare urbano, un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico. La qualità dei servizi offerti alle comunità dipende anche dalla stabilità degli appalti: un punto da non sottovalutare!

Il Tar Puglia, con le sentenze 751 e 754 depositate oggi, venerdì 30 maggio 2025, ha accolto i ricorsi di Aleasya Costruzioni, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo e Roberta Valla, contro la risoluzione dei contratti di appalto stipulati con il Comune di Foggia per la realizzazione della.

