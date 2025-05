Rischio aggregazioni bancarie algoritmiche | minore credito e isolamento territoriale

Il futuro del credito sta cambiando e non sempre in meglio. Paolo Ferrè di Confcommercio avverte: le aggregazioni bancarie algoritmiche possono escludere le piccole e medie imprese, aumentando l'isolamento territoriale. In un'epoca in cui digitalizzazione e tecnologia sono protagonisti, è fondamentale riflettere su come queste scelte impattano il nostro tessuto economico e sociale. Leggi per scoprire come questo trend potrebbe influenzare il tuo business!

Il sistema bancario sembra evolversi in una sorta di algoritmo, incidendo negativamente sulle piccole e medie imprese, oltre che sulle famiglie e sui soggetti più fragili. In un’intervista rilasciata ad Adnkronos, Paolo Ferrè, membro della giunta e del consiglio di Confcommercio Nazionale e responsabile delle politiche del credito, ha evidenziato l’importanza di una vigilanza attenta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Rischio aggregazioni bancarie algoritmiche: minore credito e isolamento territoriale

