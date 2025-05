Risalita della Madonna di San Luca al Santuario | quando e programma

La risalita della Madonna di San Luca al Santuario, un evento atteso dai bolognesi, si svolgerà il 30 maggio 2025. Un momento di profonda spiritualità che si inserisce in un contesto di rinnovato interesse per le tradizioni locali e la fede. Oggi, alle 21, don Massimo Ruggiano guiderà la recita del Rosario. La partecipazione è un invito a riscoprire il legame con le proprie radici. Non mancate!

Bologna, 30 maggio 2025 – Prosegue in questi giorni la permanenza in Cattedrale dell’Immagine della Madonna di San Luca. Oggi, venerdì 30 maggio, alle 21 don Massimo Ruggiano, Vicario episcopale per il settore Carità, guiderà la recita del Rosario. Sabato 31 maggio, alle 14.30 sarà celebrerà la Divina liturgia e alle 21 monsignor Stefano Ottani, vicario generale per la Sinodalità, presiederà la preghiera del Rosario. FOTOSCHICCHI La messa in cattedrale di domenica 1 giugno . Domenica 1 giugno, Solennità dell’Ascensione, alle 10.30 in cattedrale il cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, presiederà la messa, concelebrata dall’arcivescovo cardinale Matteo Zuppi, alla presenza dell’Immagine della Madonna di San Luca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Risalita della Madonna di San Luca al Santuario: quando e programma

Coppa Italia, tifosi del Bologna in pellegrinaggio alla Madonna di San Luca: “Si viene qui anche per dire grazie”

Dopo la storica vittoria del Bologna in Coppa Italia, circa cento tifosi devoti hanno deciso di compiere un pellegrinaggio a piedi alla Madonna di San Luca, per ringraziare e chiedere protezione.

Madonna di San Luca, le tappe della tradizionale benedizione alla città del 28 maggio

Discesa Madonna di San Luca 2025, folla di fedeli in processione

