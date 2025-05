Riqualificazione delle Terme di Sciacca più tempo ai privati per presentare le proposte

Le terme di Sciacca, gioiello della Sicilia, si preparano a una nuova vita: i privati hanno ora quattro mesi in più per presentare le loro proposte di riqualificazione. Questo rinvio non è solo un'opportunità, ma un segnale del crescente interesse verso il turismo benessere, un trend che sta attirando investimenti in tutta Italia. Riusciranno i nuovi progetti a riportare in auge un patrimonio così prezioso? La risposta è nelle mani degli imprenditori!

Altri quattro mesi di tempo per gli operatori economici interessati al rilancio dei complessi termali fra cui quello di Sciacca. Due decreti del dipartimento Attività produttive della Regione siciliana hanno, infatti, prorogato alle ore 12 del prossimo 30 settembre il termine per la presentazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Riqualificazione delle Terme di Sciacca, più tempo ai privati per presentare le proposte

