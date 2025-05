Ripuliamo la Sacci | al via l’attività del comitato popolare

L'iniziativa "Ripuliamo la Sacci" segna un passo importante verso la riqualificazione di un'area strategica per la comunità. Con la crescente attenzione verso la sostenibilità e il decoro urbano, questo comitato popolare si propone di affrontare non solo l’emergenza della Sacci, ma anche di migliorare la viabilità, creando così un esempio di partecipazione attiva. Unisciti al cambiamento: la tua voce può fare la differenza!

