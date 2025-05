Riprendiamoci le chiavi di casa | Marco Rizzo a Codognè

Marco Rizzo sbarca a Codognè con il suo manifesto provocatorio "Riprendiamoci le chiavi di casa". In un'epoca in cui le etichette politiche sembrano confondersi, Rizzo propone un sovranismo popolare capace di oltrepassare destra e sinistra. L'intervista con Fabio Dragoni promette un confronto diretto e senza censure, ideale per chi cerca nuove visioni in un panorama politico in continuo cambiamento. Non perdere l'occasione di ascoltare una voce fuori dal coro!

