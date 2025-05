Riportato in Italia il boss Gustavo Nocella latitante dal 2021

Gustavo Nocella, boss della camorra, è tornato in Italia dopo una latitanza di due anni. La sua cattura in Colombia e il successivo rimpatrio segnano un passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata. Questo evento si inserisce in un contesto più ampio, dove le forze dell’ordine intensificano gli sforzi per combattere la diffusione della mafia nel mondo. Un punto interessante? La crescente cooperazione internazionale nel contrasto al crimine.

È arrivato all'aeroporto di Roma – Fiumicino, riportato in Italia con un volo dalla Colombia, Gustavo Nocella, personaggio di spicco della camorra napoletana, ricercato dal 2018 e inserito tra i latitanti più pericolosi. Era stato arrestato a Medellin (Colombia) lo scorso 8 ottobre. Il 59enne, latitante dal 2021, condannato dalla Corte d'Appello di Napoli a 5 anni e mesi 4 di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti, è stato rintracciato in Colombia grazie anche alla collaborazione con gli organismi investigativi colombiani (e del sostegno operativo di EUROPOL e della DCSA e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, in collaborazione con la polizia colombiana).

