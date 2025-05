Ripetute coltellate al collo ed all’addome; uomo ricoverato in condizioni serie Fermato l’aggressore L’episodio stamane a Cisterna

La violenza continua a colpire le nostre città, come dimostra l’aggressione di stamattina a Cisterna. Un uomo è stato accoltellato in un momento di furia, mentre la discussione è sfociata in un attacco brutale. Questo episodio ci ricorda quanto sia urgente affrontare la crescente tensione sociale e il bisogno di dialogo. La vittima si trova ora in gravi condizioni: un campanello d'allarme che non possiamo ignorare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un episodio di violenza ha sconvolto questa mattina Piazza Amedeo di Savoia, a Cisterna, dove un uomo è stato accoltellato durante una discussione che è degenerata rapidamente in un’aggressione fisica. La lite che ha scatenato l’aggressione. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la lite tra due uomini, uno dei quali di età più avanzata, è iniziata con un acceso scambio di parole. La discussione ha preso una piega drammatica quando l’uomo più anziano ha estratto un coltello, ferendo ripetutamente l’altro uomo prima all’addome e poi al collo, colpi che hanno messo in pericolo la vita della vittima. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ripetute coltellate al collo ed all’addome; uomo ricoverato in condizioni serie. Fermato l’aggressore. L’episodio stamane a Cisterna

Ripetute coltellate al collo ed all’addome; uomo ricoverato in condizioni serie. Fermato l’aggressore. L’episodio stamane a Latina

Un tragico episodio di violenza ha scosso Latina: un uomo è stato accoltellato in pieno giorno, in un contesto di crescente tensione sociale.

Cerca Video su questo argomento: Ripetute Coltellate Collo Addome Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Cinque coltellate al capo e al collo della vittima: Podmenich resta in carcere

Riporta rainews.it: La rea confessa Erika Podmenich ha inferto cinque coltellate sul collo e sul capo di Isabella ... Altre ferite sono su arti, fianco e addome. Emerge questo dall'ispezione cadaverica a cui farà ...

Coltellate alla testa, calci e pugni, fermati due 17enni per tentato omicidio: hanno aggredito un 18enne a Milano

Secondo ilfattoquotidiano.it: Coltellate alla testa e poi calci e pugni a collo, addome e gambe. Due minori di 17 anni sono stati fermati dai carabinieri di Milano con l’accusa di tentato omicidio. I due avrebbero aggredito ...

L'autopsia, Michelle colpita al collo e all'addome

it.euronews.com scrive: (ANSA) - ROMA, 30 GIU - Ferite da arma da taglio al collo, all'addome e alla schiena ... Michelle è stata colpita da almeno 6 coltellate inferte con un coltello da cucina. Effettuati i prelievi ...