Ripetete con noi | Martina non è stata uccisa per amore

Martina non è stata uccisa per amore, ma da una violenza inaccettabile. A 14 anni, il suo sogno di vita è stato spezzato. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lancia un appello urgente: serve una vera rivoluzione culturale per proteggere le donne. Questo è un momento cruciale; non possiamo più ignorare il problema. È tempo di unirci e agire, perché ogni voce conta e ogni vita merita rispetto.

Il tragico caso di Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni trovata senza vita ad Afragola, riaccende la triste realtà del femminicidio in Italia.

