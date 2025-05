Rinnovo Contratto scuola Pacifico Anief | Chiediamo risposte su aumenti stipendio e buoni pasto Ci sono risorse inutilizzate INTERVISTA

Il rinnovo del contratto scuola è al centro dell'attenzione e l'Anief chiede risposte chiare su stipendi e buoni pasto. Con risorse inutilizzate a disposizione, è il momento di garantire un giusto riconoscimento per il personale ATA e docente. La lotta per migliori condizioni lavorative nel mondo della scuola si inserisce in un trend più ampio di valorizzazione professionale. È tempo di ascoltare e agire!

"Dopo il quarto incontro, chiediamo risposte. Ci sono risorse inutilizzate per il personale ATA e docente che potremmo distribuire, proposte sui buoni pasto da rimettere alla contrattazione integrativa, leggi intervenute sulla progressione di carriera da recepire, proposte su maggior spazio alla concertazione rispetto all'Informativa sulla gestione dei rapporti di lavoro. Ci aspettiamo fra un mese un'apertura su tutti questi temi". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

