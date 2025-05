Rinnovato l' accordo decennale tra i sindaci dell' Unione montana dei due laghi

L'accordo decennale tra i sindaci dell'Unione Montana dei Due Laghi è stato rinnovato fino al 2035, una scelta strategica che punta a valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio. Antonio Airoldi e Fabrizio Favino hanno guidato l'iniziativa, dimostrando come la collaborazione tra comuni possa generare risultati tangibili. Questo rinnovo non è solo un traguardo, ma un passo verso un futuro sostenibile per le comunità montane, in linea con le attuali esigenze di tutela ambientale.

L'Unione montana dei due laghi è stata rinnovata per altri dieci anni, fino al 2035. Si sono prodigati per mantenere vivo l'accordo e portarlo a questa nuova ufficializzazione soprattutto il vice sindaco di Massino Visconti Antonio Airoldi e il sindaco di Nebbiuno Fabrizio Favino.

