Rinnovare semplificare Ovunque Le Considerazioni ineccepibili di Panetta

Il governatore Fabio Panetta lancia un appello chiaro: per risollevare l'Europa e l'Italia, è tempo di "rinnovare e semplificare". In un contesto globale sempre più complesso, queste indicazioni diventano fondamentali. L’innovazione non è solo una scelta, ma una necessità per rimanere competitivi. Semplificare i processi è il primo passo verso un futuro più efficiente. La domanda è: siamo pronti a cogliere questa sfida?

Ineccepibili nella forma e nella sostanza. Le Considerazioni finali della Banca d'Italia presentate dal governatore Fabio Panetta sono un esempio di chiarezza e lucidità. Due le prescrizioni sovrane per rimettere in moto le macchine arrugginite ma ancora potenti di Europa e Italia: innovare, semplificare. In tutti i possibili campi di azione.