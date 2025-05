Rinascimento & Novecento Bellezze a confronto

Arezzo si prepara a un viaggio nel tempo con la mostra "Rinascimento & Novecento. Bellezze a confronto", che inaugura il 4 giugno. Un'occasione unica per scoprire come due epoche artistiche, così distanti ma profondamente interconnesse, si riflettono l'una nell'altra. In un'era in cui il dialogo tra passato e presente è fondamentale, questa esposizione invita a riscoprire la bellezza che attraversa i secoli. Non perdere l’occasione di immergerti in questa esperienza

Arezzo, 30 maggio 2025 –  “Rinascimento & Novecento. Bellezze a confronto” Inaugurazione mercoledì 4 giugno 2025 alle ore 16:30 a Palomar – Casa della Cultura Dal 4 al 30 giugno, la Sala “Sassoli” di Palomar – Casa della Cultura ospita la mostra fotografica “Rinascimento & Novecento. Bellezze a confronto”, un affascinante percorso visivo che esplora l'evoluzione dell'ideale estetico tra passato e modernità . La mostra nasce da un progetto interdisciplinare che unisce arte, moda, storia e creatività , mettendo in dialogo due epoche lontane nel tempo ma entrambe ricche di fascino: il Rinascimento e il Novecento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Rinascimento & Novecento.Bellezze a confronto”

