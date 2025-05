Rinasce l’ex Roma & Pace Il sindaco | Ancona è viva Basta con certi piagnistei Qui c’è anche chi investe

Ancona riparte con vigore! L’ex Hotel Roma&Pace torna a brillare grazie all’imprenditore Alberto Rossi. Il sindaco Daniele Silvetti sottolinea un messaggio chiaro: la città è viva e attrattiva per gli investimenti. Questo progetto non è solo un ristrutturazione edilizia, ma un segnale forte di rinascita in un contesto globale che cerca nuovi posti da scoprire. Ancona ha tutte le carte in regola per diventare una vera destinazione turistica!

Sindaco Daniele Silvetti, l’ex Hotel Roma&Pace potrà rinascere dopo la firma del preliminare di venditaacquisto da parte dell’imprenditore e armatore dorico Alberto Rossi. Come giudica l’iniziativa? "Positivamente. È la dimostrazione che questa città è capace di intercettare investimenti ed è, soprattutto, fortemente attrattiva. Ritengo sia una risposta a quel continuo piagnisteo di persone che chiedono, chiedono. Ma non danno mai. E, badate, ne stiamo vedendo di investimenti nell’hotellerie, nella ricezione, nelle residenziali di lusso. Perché gli imprenditori credono nella visione per Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rinasce l’ex Roma & Pace. Il sindaco: "Ancona è viva. Basta con certi piagnistei. Qui c’è anche chi investe"

Ascoli Piceno rinasce dall’ex Carbon: il sindaco Fioravanti guida la svolta tra bonifica, sostenibilità e imprese

Ascoli Piceno segna una nuova era di rinascita grazie al sindaco Fioravanti, che guida un’iniziativa di bonifica sostenibile nel quartiere San Marcello.

