RiminiWellness 2025 GO fit investe nel futuro del well-being italiano

RiminiWellness 2025 segna un passo audace nel futuro del benessere italiano! GO fit, leader internazionale, investe con forza nel settore per ridefinire il concetto di wellness. Questa iniziativa non solo sottolinea l'importanza della salute fisica e mentale, ma riflette anche un trend globale verso uno stile di vita più sano. Scopri come queste scelte strategiche possono trasformare il panorama del fitness nel nostro Paese!

(Adnkronos) – GO fit, gruppo internazionale attivo nel settore dello sport e del well-being, ha partecipato a RiminiWellness – il più importante appuntamento internazionale dedicato all'intero settore del wellness – confermando il proprio interesse strategico verso il mercato italiano e la volontà di contribuire alla crescita del benessere fisico e mentale nel Paese. L’azienda è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Fiere, Riminiwellness 2025 apre domani: 190mila metri quadri di benessere

Domani apre i battenti RiminiWellness 2025, l’evento internazionale dedicato al benessere su 190.000 metri quadrati, che riunisce appassionati, professionisti e sportivi da tutto il mondo.

