Rimini Wellness 2025 fitness e innovazione al centro della nuova edizione

Rimini Wellness 2025 si conferma il palcoscenico dell'innovazione nel fitness e nel benessere. Con un'enorme area espositiva e un'offerta di oltre 2.000 ore di allenamento, l'evento attira appassionati da ogni angolo d'Italia. Quest'anno, il focus sulla tecnologia non è solo un trend, ma un passo verso il futuro del wellness. Scopri come gli ultimi gadget possono rivoluzionare la tua esperienza di allenamento! Non perdere l'occasione di essere parte di questa evoluzione.

La 19esima edizione di Rimini Wellness conferma il suo ruolo di evento di riferimento per appassionati di fitness e benessere. Con 20mila metri quadrati di spazio espositivo, sei aree tematiche e oltre 2mila ore di allenamento, la manifestazione mette in moto sportivi da tutta Italia. Tra le novità , grande attenzione alla tecnologia applicata all’esercizio fisico, come dimostrano le proposte di Technogym e Fit Active, con classi coinvolgenti e ritmate. Quest’anno spicca anche un focus sulla nutrizione, con progetti dedicati all’equilibrio alimentare e alla ricerca del piatto perfetto per chi vuole restare in forma. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rimini Wellness 2025, fitness e innovazione al centro della nuova edizione

Trend benessere 2025: il 29 maggio parte Rimini Wellness

Il 29 maggio a Rimini prende il via Rimini Wellness 2025, l’evento di riferimento per il futuro del benessere e del fitness.

