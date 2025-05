Rimini è perfetta per gli sportivi uno studio la incorona la città più wellness d' Italia

Rimini si veste di sport e benessere! Un recente studio del Sole 24 Ore la designa come la provincia più wellness d’Italia, grazie a un'abbondanza di palestre, piscine e imprese sportive. Ma non è solo una questione di numeri: questa città è il cuore pulsante di una rivoluzione sana che si collega all’aumento della consapevolezza sul benessere fisico. Rimini è pronta ad accoglierti per un'esperienza rigenerante!

A sancirlo è un’indagine redatta dal centro studi del Sole 24 Ore. Rimini è la provincia più wellness d’Italia, eccellendo per numero di imprese sportive, palestre, piscine e per la vocazione accademica alle scienze motorie. Lo studio è stato presentato proprio in occasione della giornata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Rimini è perfetta per gli sportivi, uno studio la incorona la città più "wellness" d'Italia

