Rimini conquista la stampa inglese | è lei la regina dell’estate 2025 Ecco perché

Rimini non è solo una località balneare, ma un'esperienza autentica che sta conquistando il cuore degli inglesi! Con la sua cultura vibrante e un’offerta gastronomica irresistibile, è la scelta ideale per chi cerca relax senza rinunciare alla qualità. I collegamenti aerei diretti con Londra la rendono ancora più accessibile. Scoprire questo gioiello dell’Adriatico potrebbe essere il trend dell'estate 2025! Non perdere l’occasione di viverla!

Rimini, 30 maggio 2025 – Cool, ricca di cultura e cibo genuino e dal buon rapporto qualità-prezzo e, ‘complici’ anche i collegamenti tra l’aeroporto riminese e i tre scali di Londra, Rimini conquista lo scettro di località regina dell'estate 2025. A incoronarla è la stampa inglese: l’Independent, Mirror, Daily Mail e Metro. "Aver reso Rimini e la Riviera Romagnola più vicine al Regno Unito grazie anche e soprattutto ai collegamenti di British Airways (ma dal 29 maggio è operativo anche il volo Ryanair Stansted-Rimini, dopo quelli di British Airways, appunto, e di easyJet) sta dando i suoi frutti anche in termini mediatici – commenta l’assessora Regionale al Turismo Roberta Frisoni - con la stampa inglese seguita da milioni di lettori online che esalta i nostri punti di forza: ospitalità genuina, ricchezza culturale, cibi unici, spiagge accoglienti, nightlife. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini conquista la stampa inglese: è lei la regina dell’estate 2025. Ecco perché

Forlì ribalta la serie playoff e conquista la semifinale contro Rimini

Forlì ribalta la serie playoff e conquista la semifinale contro Rimini, sorprendendo tutti. Nonostante l'assenza di Toni Perkovic e Daniele Magro, i biancorossi hanno dimostrato cuore e determinazione.

