Una vittoria storica per i cittadini di Arezzo: l'Arbitro Bancario e Finanziario ha decretato il rimborso integrale di oltre 3.500 euro a chi è stato colpito da truffe informatiche. Un passo fondamentale contro le frodi online, in un'epoca dove la sicurezza digitale è più cruciale che mai. Federconsumatori si conferma un faro di tutela, dimostrando che insieme si può combattere l'ingiustizia. Non lasciatevi ingannare, la protezione è a

Arezzo, 30 maggio 2025 –  L’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), organismo istituito presso la Banca d’Italia, ha deliberato il rimborso integrale di 3.550 eur o in favore di alcuni associati di Federconsumatori Arezzo, vittime di una truffa informatica. I cittadini si erano inizialmente rivolti all’intermediario bancario per ottenere il rimborso, ma, a seguito del rifiuto nonostante il reclamo formale, si sono affidati all’associazione per far valere i propri diritti. Federconsumatori Arezzo ha quindi presentato ricorso all’ABF, evidenziando le gravi carenze del sistema di sicurezza dell’istituto di credito coinvolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rimboso integrale a cittadini vittime di truffe informatiche: vittoria di Federconsumatori

