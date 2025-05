Rima Hassan | Salgo sulla Freedom Flotilla per sfidare l’assedio per Gaza

Rima Hassan è pronta a salire a bordo della Freedom Flotilla per rompere il silenzio sull'assedio di Gaza. Insieme a noti attivisti come Greta Thunberg, partirà da Catania il primo giugno, un gesto che si inserisce in un contesto globale di lotta per i diritti umani e la giustizia sociale. Un viaggio che non è solo fisico, ma simbolico: l’onda di cambiamento sta arrivando! La vera domanda è: chi sarà con loro?

Rima Hassan sta per imbarcarsi. Il primo giugno, con altri attivisti politici tra cui Greta Thunberg, salirà sulla Madleen a Catania. Destinazione Gaza, la nuova sfida della Freedom Flotilla dopo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Rima Hassan:«Salgo sulla Freedom Flotilla per sfidare l’assedio per Gaza»

