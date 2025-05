Rifiuti ultima tappa del Centro mobile di raccolta e riuso in Piazza Sant' Agostino

In un'epoca in cui la sostenibilità è più che mai al centro delle preoccupazioni collettive, il centro mobile di raccolta e riuso di Salerno Pulita ha registrato un successo straordinario. Cinquemila cittadini coinvolti in sole 19 tappe: un segnale chiaro di quanto sia fondamentale il ruolo della comunità nella gestione dei rifiuti. Sabato prossimo, non perdere l’ultima tappa in piazza Sant'Agostino: un'opportunità per contribuire attivamente a un futuro più verde!

Dal 25 gennaio nelle 19 tappe del centro mobile di raccolta e riuso di Salerno Pulita, sono stati cinquemila i cittadini salernitani che - ogni sabato dalle 9 alle 12.30 nei diversi quartieri della città - hanno conferito materiali, ritirato gratis il kit per la raccolta differenziata, donato.

