Rieti viaggiava sull’A1 con 45 chili di hashish | arrestato giovane

Un giovane di Rieti è stato arrestato lungo l'A1, sorpreso con 45 chili di hashish a bordo. Il suo nervosismo durante il controllo ha tradito l'intento illecito. Questo episodio si inserisce in un trend preoccupante: l'aumento del traffico di stupefacenti sulle autostrade italiane. Un dato da non sottovalutare, soprattutto in un periodo in cui la lotta al narcotraffico è più che mai attuale. La sicurezza stradale è anche questo!

Il nervosismo tradisce il conducente durante un controllo della Polizia Stradale. Rieti, 30 maggio 2025 – Stava percorrendo l’autostrada A1 quando, fermato per un controllo dalla Polizia Stradale di Roma Nord, ha mostrato un nervosismo tale da insospettire gli agenti, nonostante la regolarità dei documenti e l’assenza di infrazioni al Codice della strada. Il giovane è stato fermato al chilometro 2 della Direzione 18, nel territorio reatino. Gli agenti, percependo l’eccessiva agitazione, hanno deciso di procedere con una perquisizione del veicolo, rinvenendo nel bagagliaio un borsone contenente circa 4,5 chilogrammi di hashish. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Rieti, viaggiava sull’A1 con 4,5 chili di hashish: arrestato giovane

