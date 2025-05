Ricorrenze | il programma delle celebrazioni per la Festa della Repubblica

Il 2 giugno, Pisa si prepara a celebrare con orgoglio la Festa della Repubblica! In piazza Duomo, il cuore pulsante della città, il picchetto interforze darà il via a una cerimonia ricca di emozioni, tra alzabandiera e l’Inno Nazionale. Quest'anno, l'importanza del ricordo collettivo si intreccia con un crescente desiderio di unità e identità nazionale. Non perdere l'occasione di vivere un momento che celebra la nostra storia e il futuro!

Le celebrazioni della Festa della Repubblica avranno luogo a Pisa lunedì 2 giugno. Alle 10, in piazza Duomo, si svolgerà la cerimonia istituzionale con lo schieramento del picchetto interforze e la cerimonia dell’alzabandiera. Seguiranno l’esecuzione dell’Inno Nazionale, il messaggio del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Ricorrenze: il programma delle celebrazioni per la Festa della Repubblica

Ramazzano in festa per i tre santi, dalle celebrazioni religiose alla corsa dei "barroccini"

Ramazzano si prepara a festeggiare i suoi tre santi con un evento che unisce tradizione e comunità. Da quasi sessant'anni, la parrocchia di san Tommaso apostolo celebra san Antonio abate e san Bernardino da Siena, con riti religiosi e la vivace corsa dei barroccini, un momento che coinvolge tutti, rafforzando legami e condivisioni.

Cerca Video su questo argomento: Ricorrenze Programma Celebrazioni Festa Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Lunedì 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica con un ricco programma; Monopoli, ricco programma di festeggiamenti in onore dei SS Medici Cosma e Damiano e San Cataldo; Eventi in Sardegna nel fine settimana dal 30 maggio al 2 giugno 2025!. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Festa della Repubblica 2025: programma completo della parata del 2 giugno a Roma

Lo riporta msn.com: Il 2 giugno 2025 l’Italia celebra il 79° anniversario della Repubblica con una serie di eventi solenni e spettacolari che culminano con la grande parata ...

Festa della Repubblica: il programma delle celebrazioni del 2 giugno a Ravenna

Da ravennanotizie.it: Lunedì 2 giugno, in occasione del 79° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, Ravenna ospiterà in piazza del Popolo le tradizionali ...

2 giugno, il programma delle celebrazioni della Festa della Repubblica

Come scrive italiaoggi.it: La Presidenza della Repubblica celebra il 79esimo anniversario della Festa della Repubblica con una serie di iniziative in programma nelle giornate del 1° e 2 giugno. Il primo appuntamento in calendar ...