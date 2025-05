Riconoscimenti | a Francesca Paoli va il Premio di Laurea Confcommercio

Francesca Paoli è la brillante mente dietro la tesi vincitrice del Premio di Laurea di Confcommercio, che affronta il tema cruciale dell'equo indennizzo nella valutazione d'azienda. In un'epoca in cui il management strategico è più rilevante che mai, il suo lavoro si inserisce perfettamente nel dibattito attuale sulla sostenibilità delle imprese e le giuste compensazioni. Un esempio di come la nuova generazione stia plasmando il futuro del business!

Pisa, 30 maggio 2025 – È Francesca Paoli, autrice della tesi dal titolo “La valutazione d'azienda: il problema dell'equo indennizzo”, la vincitrice del Premio di Laurea finanziato da Confcommercio Provincia di Pisa, riservato a un laureato o una laureata del Corso di Laurea in Strategia, Management e Controllo dell’Università di Pisa. La giovane laureata ha ricevuto un assegno di 1.000 euro, consegnato presso la sede di Confcommercio Pisa, in Via Chiassatello, dal Presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi, dal Direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, dal Presidente del Corso di Laurea in Strategia, Management e Controllo dell'Università di Pisa, Professor Vincenzo Zarone, e dal Responsabile Giovani Imprenditori Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riconoscimenti: a Francesca Paoli va il Premio di Laurea Confcommercio

Il Premio di Laurea Confcommercio Pisa a Francesca Paoli

Francesca Paoli si aggiudica il prestigioso Premio di Laurea di Confcommercio Pisa con la sua tesi innovativa sulla valutazione d'azienda.

Cerca Video su questo argomento: Riconoscimenti Francesca Paoli Premio Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Riconoscimenti: a Francesca Paoli va il Premio di Laurea Confcommercio

Secondo lanazione.it: Nonostante la fatica, sono felice che il lavoro sia stato apprezzato,” afferma la vincitrice Francesca Paoli “Non mi aspettavo di ricevere il premio mentre scrivevo ... È una grande soddisfazione: il ...

I giovani imprenditori di Pisa premiano la tesi della follonichese Francesca Paoli: "Esempio per chi insegue i propri sogni"

Si legge su corrieredimaremma.it: La follonichese Francesca Paoli ha vinto il 18° Premio Giovani imprenditori di Confcommercio ... vedere una giovane follonichese distinguersi e ricevere un importante riconoscimento per il suo talento ...

Maremmana premiata per la sua tesi di laurea, Buoncristiani: «Testimonianza forte e positiva per tutti i giovani»

Da msn.com: FOLLONICA – «Che orgoglio vedere una giovane follonichese distinguersi e ricevere un importante riconoscimento ... alla dottoressa Francesca Paoli, premiata al 18° premio giovani imprenditori ...