Una maxi operazione contro il riciclaggio scuote il Cassinate, con perquisizioni e sequestri in corso. La Procura di Cassino ha messo nel mirino un gruppo di residenti a Pontecorvo e nei dintorni. Questa azione non è solo un colpo alle attività illecite locali, ma svela un fenomeno più ampio che coinvolge l'economia sommersa. Rimanere informati è essenziale: il crimine organizzato si adatta, ma la legge non resta ferma. Chi saranno i protagonisti di questa storia

Riciclaggio: è questa l’ipotesi di reato contestata dalla Procura della Repubblica di Cassino a un gruppo di persone residenti a Pontecorvo e in altri comuni del Cassinate. Dalle prime ore di oggi è in corso una vasta operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Pontecorvo e dalla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Riciclaggio, maxi operazione nel Cassinate: perquisizioni e sequestri in corso

