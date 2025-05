Richard Carapaz non si arrende | Posso ancora vincere

Richard Carapaz non si arrende e grida al mondo: "Posso ancora vincere!" Nonostante il trionfo del francese Nicolas Prodhomme nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025, il ciclista ecuadoregno dimostra che la determinazione è un ingrediente fondamentale nel ciclismo. In un'epoca in cui la resilienza è sempre più apprezzata, Carapaz rappresenta un esempio di combattività. La lotta continua, e noi siamo pronti a seguirlo fino all’ultimo giro!

La Biella-Champoluc di 166 chilometri, diciannovesima frazione del Giro d’Italia 2025, si conclude con il successo del francese Nicolas Prodhomme. Il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team arriva da solo al traguardo con 58’ di margine su Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG e Richard Carapaz della EF Education – EasyPost. Il corridore messicano difende il primato, guadagna terreno sui rivali e guida la classifica generale con 43’’ sull’ecuadoriano e 1’21’’ sul britannico Simon Yates della Team Visma Lease a Bike. Tutti i giochi si decideranno domani con la Verrès – Sestrière (Vialattea) di 205 chilometri, tappa nella quale i corridori scaleranno il Colle delle Finestre, Cima Coppi dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Richard Carapaz non si arrende: “Posso ancora vincere”

Giro d’Italia 2025, Richard Carapaz: “Ottimo lavoro di squadra, conoscevo le difficoltà della frazione”

La nona tappa del Giro d’Italia 2025 è stata emozionante: da Gubbio a Siena, 181 km di intensità e strategia.

Cerca Video su questo argomento: Richard Carapaz Arrende Posso Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giro d'Italia 17esima tappa: Del Toro risposta da campione, Carapaz secondo. Tiberi alza bandiera bianca. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Carapaz: “Ci ho provato anche oggi. Posso ancora vincere”

Si legge su oasport.it: La Biella-Champoluc di 166 chilometri, diciannovesima frazione del Giro d’Italia 2025, si conclude con il successo del francese Nicolas Prodhomme. Il ...

Milano-Torino 2025, Richard Carapaz: “Spero di essere con i migliori e giocarmi la vittoria”

msn.com scrive: Richard Carapaz spera nella Milano – Torino 2025 per dare una scossa al suo inizio di stagione. Apparso molto motivato nelle scorse settimane, con dichiarazioni ambiziose sia per la Strade ...

Vuelta Espana: Richard Carapaz vince anche a Navacerrada, Evenepoel a Madrid in rosso

Riporta it.blastingnews.com: Vuelta Espana, la commozione di Remco Evenepoel all'arrivo di Navacerrada Il Campione Olimpico conquista la terza vittoria di tappa, il podio finale resta invariato con Evenepoel davanti a Mas e Ayuso ...