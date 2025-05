Ricercato in Romania latitante arrestato nelle Marche | bloccato mentre lavorava in un cantiere edile

Un latitante romeno di 45 anni, ricercato dalle autorità del suo paese, è stato arrestato nella provincia di Macerata mentre lavorava in un cantiere edile. Questa notizia mette in luce un fenomeno crescente: l’impiego di individui con precedenti penali nel mercato del lavoro italiano. È fondamentale riflettere su come la sicurezza e l'integrità possano essere tutelate nei luoghi di lavoro, garantendo così un ambiente più sicuro per tutti.

Era impiegato in un cantiere edile della provincia di Macerata, ma su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo: un 45enne di origine romena, residente nel Maceratese, è stato arrestato ieri mattina dalla Squadra Mobile di Macerata. L’uomo era ricercato dalle autorità romene, che lo avevano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Ricercato in Romania, latitante arrestato nelle Marche: bloccato mentre lavorava in un cantiere edile

