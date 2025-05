Ricerca nel mirino Attacco al pensiero Danni permanenti

La recente offensiva di Trump contro le università non è solo un attacco isolato, ma un sintomo di un trend più ampio che riemerge nel dibattito culturale globale: il rifiuto del sapere e della ricerca critica. Questo scetticismo verso la cultura accademica riflette una paura crescente delle élite intellettuali. Un aspetto interessante? La polarizzazione sociale potrebbe trasformarsi in un fertile terreno per nuove idee e movimenti alternativi. Rimanete sintonizzati!

Roma, 30 maggio 2025 – Andando a scavare nell'album di famiglia della destra populista statunitense, si scopre che le recenti uscite roboanti di Trump contro le università sono solo la punta di un iceberg composto da un odio inossidabile contro la "cultura". Infatti già nel 2021, in un discorso intitolato "Le università sono il nemico", l'attuale vice presidente J.D. Vance (Foto), un dottorato in legge a Yale, aveva espresso chiaramente il suo disprezzo per istituti di istruzione e docenti, chiarendo che si dovevano controllare questi pericolosi centri di pensiero libero; due anni dopo, nell'agosto 2023, l'attivista conservatore Christopher Rufo (laurea triennale a Georgetown e magistrale ad Harvard), appena entrato nel comitato dei garanti dell'università della Florida, blaterava di ridurre le università in uno stato di terrore esistenziale e incertezza; e poi è arrivato il taglio massiccio di fondi di Trump (laurea triennale all'università della Pennsylvania) contro la Columbia e contro Harvard, imponendo col ricatto sistemi di profilazione e la schedatura degli studenti stranieri con la patetica scusa di combattere l'antisemitismo nelle manifestazioni.

La ricerca scientifica secondo Elena Cattaneo: “Strumento contro pregiudizi e paure, ma in Italia è sottovalutata”

Oggi pomeriggio, nell’Aula Turtur dell’Università di Foggia, si è svolto un incontro significativo sulla ricerca scientifica, spesso trascurata in Italia.

Lo riporta msn.com: A meno di scomodare la psichiatria, l’odio di queste persone, tutte con istruzione superiore, contro qualsiasi università si spiega solo con il ruolo sociale che le università hanno sempre giocato ...

Scienza dimezzata, l’attacco a ricerca medica, ambiente e Nasa

Lo riporta ilmanifesto.it: Donald Trump parte all’attacco della scienza. Ieri la Casa Bianca ha presentato le «raccomandazioni sul finanziamento discrezionale», il capitolo della legge di bilancio Usa con cui vengono finanziati ...