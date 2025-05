Ricerca | dall’Aoup novità sui farmaci impiegati contro infezioni fungine

Un'importante ricerca dell'Aoup di Pisa rivela nuovi ceppi di Candida parapsilosis resistenti al fluconazolo, un antifungico chiave. Questo fenomeno mette in evidenza l'emergere di resistenze che potrebbe influenzare l'efficacia dei trattamenti contro le infezioni fungine, soprattutto nei pazienti vulnerabili. In un contesto globale di aumento delle infezioni nosocomiali, la necessità di monitorare e adattare le terapie è più urgente che mai. È tempo di ripensare le strategie antifungine!

Pisa, 30 maggio 2025 – Differenti ceppi di Candida parapsilosis - una specie di lievito che spesso colonizza ferite e tessuti e che, nei soggetti fragili e immunocompromessi, può determinare sepsi - di norma non resistenti al fluconazolo (una delle principali molecole antifungine per il trattamento delle infezioni sistemiche), sono stati isolati in pazienti Aoup (da infezioni del sangue o di altri distretti anatomici) e sono risultati invece resistenti al fluconazolo. Da qui è partito uno studio, condotto in vitro in collaborazione con l’Università di Pisa, che ha identificato una nuova mutazione associata a questa resistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it