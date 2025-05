Ricerca così stress sonno e rumore influenzano il microbiota intestinale

Un nuovo studio del Policlinico Campus Bio-Medico svela un legame sorprendente tra stress, rumore e microbiota intestinale. In un'epoca in cui il benessere psicofisico è più importante che mai, la ricerca mette in luce come elementi quotidiani, come la qualità del sonno e l'ambiente sonoro, possano influenzare la nostra salute intestinale. Questo invita a riflettere sull'importanza di uno stile di vita equilibrato per il nostro microbiota. Scopri di più sull'equilibrio fragile tra mente,

Il microbiota intestinale, fondamentale per la salute e il benessere dell’organismo, è influenzato da fattori ambientali, come la qualità del sonno, lo stress psico-fisico, il rumore, il ritmo della vita, la qualità delle relazioni e persino gli stimoli sonori e musicali. A rivelarlo, una ricerca condotta dal policlinico Campus Bio-Medico e università Campus Bio-Medico di Roma, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e il National biodiversity future center (Nbfc). I risultati sono stati presentati all’iniziativa ‘L’armonia invisibile: il microbiota tra ambiente e salute’ tenutasi a Roma in occasione del World digestive health day 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Vivere all'aperto migliora l'umore, riduce lo stress e favorisce un sonno più riposante. Le attività outdoor, attraversando la natura, portano benefici sia al corpo che alla mente.

