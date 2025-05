Ricerca asse tra Italia e Uzbekistan | finanziamenti per 1 milione di euro dal Mur

L'Italia guarda all'Uzbekistan con un investimento di 1 milione di euro per promuovere la cooperazione scientifica. Saranno finanziati almeno dieci progetti, ciascuno con un massimo di 100.000 euro. Questo bando non solo rafforza i legami culturali, ma si inserisce in un trend globale di collaborazione internazionale, evidenziando l'importanza della ricerca come ponte tra nazioni. Un'opportunitĂ unica per innovare e creare sinergie nel panorama scientifico!

L’Italia finanzierĂ Â almeno dieci progetti con un contributo massimo di 100.000 euro ciascuno  nell’ambito della cooperazione scientifica fra Italia e Uzbekistan. Lo rende noto il ministero per l’UniversitĂ e la Ricerca a conclusione della fase di raccolta delle proposte per il bando bilaterale Italia-Uzbekistan nell’ambito del Memorandum of understanding sulla cooperazione nei settori della scienza, tecnologia e innovazione 2024-2027. “La partecipazione al bando dimostra la vitalitĂ e l’interesse del nostro sistema della ricerca verso nuove collaborazioni”, osserva il ministro Anna Maria Bernini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

