Ricci Inter il Milan adesso accelera! C’è l’accordo col calciatore mentre col Torino…

Il mercato calcistico è in fermento e il Milan sembra aver trovato l'affare del momento: Samuele Ricci! Con l'accordo raggiunto col giocatore, i rossoneri accelerano per strappare il talento al Torino. Questo potrebbe segnare un cambio di passo nel centrocampo milanista, che punta a rinforzarsi in vista della lotta per lo scudetto. Riusciranno i rossoneri a superare la concorrenza dell'Inter? La risposta si avvicina!

Ricci Inter, il Milan adesso accelera! C’è l’accordo col calciatore, mentre col Torino. Il punto sulla trattativa dei rossoneri. Samuele Ricci non piace soltanto agli uomini del mercato Inter. Da mesi, infatti, i dirigenti del Milan sono al lavoro per il centrocampista del Torino. Adesso, con l’arrivo di Tare come DS e quello di Allegri come allenatore, i rossoneri hanno deciso di accelerare per chiudere il colpo a centrocampo. Stando a quanto riferito dai giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la squadra rossonera avrebbe già trovato l’accordo col calciatore e starebbe provando a stringere per ottenere il sì dei granata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ricci Inter, il Milan adesso accelera! C’è l’accordo col calciatore, mentre col Torino…

Calciomercato Inter, occhi su Ricci del Torino

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con l'interesse per Samuele Ricci del Torino. Secondo Tuttosport, i nerazzurri sono determinati a portare il giovane mediano in squadra, ma la trattativa si preannuncia difficile.

