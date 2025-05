Riccardi il 'nuovo Totti' rinato a Latina | "Per me esisteva solo la Roma"

Alessio Riccardi, il "nuovo Totti", risorge a Latina dopo un percorso tortuoso. A soli 24 anni, ha già affrontato alti e bassi che lo hanno forgiato come atleta e uomo. La sua passione per la Roma rimane intatta, simbolo di un legame profondo con il calcio italiano. In un’epoca in cui i giovani talenti spesso si perdono, la sua storia è un richiamo potente: il riscatto è sempre possibile.

La carriera di Alessio Riccardi è una montagna russa d`emozioni, a 24 anni già vissuto più vite ed è arrivato a tanto così dal diventare un giocatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

