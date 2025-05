Riapre l’Orto Botanico di Modena | un gioiello storico e scientifico torna alla città VIDEO

L'Orto Botanico di Modena riapre le porte, regalando nuovamente alla città un angolo di bellezza e scoperta. Questo gioiello storico, frutto di un meticoloso restauro, non è solo un luogo da visitare, ma un'opportunità unica per immergersi nella biodiversità e nella scienza. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro delle nostre vite, riscoprire spazi verdi diventa fondamentale per connetterci con la natura e promuovere la tutela ambientale. Non perdere

Dopo un lungo e articolato intervento di recupero e valorizzazione, l’Orto Botanico dell’Università di Modena e Reggio Emilia riapre ufficialmente al pubblico, restituendo alla città uno dei suoi spazi storici più affascinanti e significativi. L’intervento, parte di un ampio programma di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Riapre l’Orto Botanico di Modena: un gioiello storico e scientifico torna alla città /VIDEO

