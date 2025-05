Riapre la Piscina Mirabilis | Lo attendeva tutta la città

La Piscina Mirabilis riapre le porte e con essa la possibilità di riscoprire un patrimonio storico unico. Non è solo un luogo iconico, ma un simbolo di rinascita per l'intera comunità, che torna a vivere la sua storia. Insieme alle Cento Camerelle e alle Prigioni del Castello Aragonese, la piscina arricchisce un percorso culturale che attira turisti e appassionati. Non perdere l'occasione di immergerti nella bellezza del passato!

"È tutto vero! Riapriamo la Piscina Mirabilis. È arrivato il grande giorno che attendeva tutta la città. Accadrà domani, insieme alle Cento Camerelle ed alle Prigioni del Castello Aragonese. Sono finiti i lavori alla nostra Cattedrale dell’acqua. Terminano i cantieri del Parco Archeologico dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Riapre la Piscina Mirabilis: "Lo attendeva tutta la città"