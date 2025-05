Riapre dopo l' alluvione il bar della piscina comunale

La comunità di Solarolo festeggia una nuova rinascita: dopo l'alluvione, il bar della piscina comunale riapre le porte con un'inaugurazione che promette di riportare vita e socialità al cuore del paese. Sabato alle 18, un taglio del nastro simbolico segnerà non solo il recupero di un luogo amato, ma anche la vitalità di un'intera comunità pronta a ripartire. Scopri come questo evento segna un importante passo verso il futuro!

Taglio del nastro a Solarolo per il nuovo bar ristorante della piscina comunale. L'inaugurazione si terrà sabato alle 18 a Piazzale Kennedy. "L'evento rappresenta un nuovo traguardo nel percorso di recupero e valorizzazione dell'impianto sportivo, che negli ultimi mesi è stato oggetto di.

Roccasecca, successo per l'attività motoria nella piscina comunale per gli studenti del tempo pieno della scuola primaria

Roccasecca celebra il successo dell’attività motoria nella piscina comunale per gli studenti del tempo pieno della scuola primaria.

Riapre il Bar Faenza Uno: "Si riparte da via Renaccio"

Il titolare Claudio Cantoni : "Dopo l'alluvione quando abbiamo alzato la serranda mi è venuta la febbre, ero devastato. La mia forza è stata la famiglia" . Riapre oggi il Bar Faenza Uno in via ...

L’alluvione è alle spalle. Riapre la piscina a Solarolo

Dopo oltre due mesi di lavoro, ieri è stata inaugurata la nuova stagione della piscina estiva comunale di Solarolo, riaperta dopo l'alluvione ... l'edificio bar/ristoro, comunque già operativo.

Dopo l’alluvione l’Osteria Laghi Seta riapre: era stata invasa da acqua e fango

il bar. Frigoriferi e alimenti rovinati, da buttare. Per un mese, dopo l'alluvione del 20 ottobre, Ilaria e Gabriele Valentini si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato a spalare acqua e ...