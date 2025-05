Riaperto il caso sulla scomparsa di Manuela Murgia dopo 30 anni indagato l' ex fidanzato

La riapertura del caso di Manuela Murgia, dopo trent'anni di silenzio, riaccende l'attenzione su un tema scottante: la giustizia per le vittime di crimini irrisolti. La Procura di Cagliari indaga ora l'ex fidanzato, suggerendo che il passato possa nascondere verità inaspettate. Questo sviluppo non solo offre nuove speranze alla famiglia, ma invita anche a riflettere sull'importanza di non dimenticare mai le storie di chi è scomparso.

AGI - Dopo trent'anni il caso della giovane Manuela Murgia, trovata senza vita nel 1995, torna sotto i riflettori. La Procura di Cagliari ha riaperto le indagini, ipotizzando l'omicidio volontario, grazie a nuove evidenze emerse da una consulenza medico-legale commissionata dalla famiglia. Come spiega l'Unione Sarda la Procura ha iscritto un nome nel registro degli indagati: è quello di Enrico Astero, l'ex fidanzato della vittima, che ora ha 54 anni (difeso dall'avvocato Marco Fausto Piras).  L'accusa è di omicidio volontario. Oggi il pm Guido Pani gli ha notificato l'avviso di accertamenti tecnici non ripetibili riguardanti l'esame dei vestiti trovati 30 anni dopo nell'ex ufficio di Medicina legale del Policlinico. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Riaperto il caso sulla scomparsa di Manuela Murgia, dopo 30 anni indagato l'ex fidanzato

Manuela Murgia morta a 16 anni nel 1995 a Cagliari, indagato l’ex fidanzato per omicidio

Clamorosa svolta nell'omicidio di Manuela Murgia dopo 30 anni: indagato il fidanzato di allora. Ecco perché

16enne morta nel 1995, riaperto il caso

